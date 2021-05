(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 "Siamo stati crocifissi e condannati prima che Fedez salisse sul palco. Mi aspetto delle scuse, che so già che non arriveranno. Abbiamo subito un danno enorme. La bugia è arrivata dappertutto", così il direttore di Rai3 Franco Di Mare in audizione alla commissione di Vigilanza Rai sul caso Fedez. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev