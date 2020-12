(Agenzia Vista) Roma, 4 dicembre 2020 Dl migranti, Meloni: "Sancisce diritto di entrare liberamente in Italia". Bagarre in aula “Con questo provvedimento si vuole il stabilire diritto per immigrati di entrare liberamente. Non potevate fare una legge di un articolo, invece di vergognarvi di quello che volete fare?”. Queste le parole di Giorgia Meloni durante la discussione nell’aula della Camera sul disegno di legge sull’immigrazione, protezione internazionale e complementare. / Camera WebTv Durata: 03_32 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev