(Agenzia Vista) Roma, 1 dicembre Dl migranti, Salvini: “Non passerà. Centrodestra andrà avanti in Aula giorno e notte” “Decreto immigrazione va avanti oggi, domani e dopodomani. Se non lo ritirano tutti i parlamentari del centrodestra staranno in aula giorno e notte. L’ultima cose di cui gli italiani hanno bisogno sono i porti aperti” sono le parole di Matteo Salvini a margine della visita al Parco Archeologico di Centocelle a Roma. Durata: 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev