(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Dl rilancio, Patuanelli ha tenuto insieme esigenze automotive "Nel dl rilancio siamo riusciti a tenere insieme le esigenze dell'automotive. Come detto in precedenza, è importante in questa fase accelerare su energie rinnovabili" così il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli rispondendo al Question Time. / webtv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev