(Agenzia Vista) Bulgaria, 07 luglio 2020 Dl semplificazione, Di Maio ci dara' slancio per far rialzare il Paese "Oggi per noi è una giornata importante. Con il dl semplificazione approviamo una misura che dà sostegno ai cittadini. La nostra principale preoccupazione è il lavoro e questo provvedimento può dare slancio alla ripresa del Paese. Permetterà agli amministratori di investire con maggiore serenità" così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un punto stampa in Bulgaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev