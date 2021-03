Dl sostegni, Besseghini (Arera): “Via libera a 600 milioni di taglio bollette a piccole imprese”

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo “L’aumento dei prezzi delle materie prime di energia elettrica e gas è guidato influenzato dalle attese per la prossima ripresa economica su cui i mercati stanno sostenendo. Certamente quindi supportare le imprese in questo momento è fondamentale, per questo abbiamo dato immediata esecuzione al provvedimento del Dl sostegno e abbiamo rinviato gli aumenti per il trimestre degli oneri generali di sistema” lo dice il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Stefano Besseghini a proposito dell’aumento dei prezzi delle materie prime dell’elettricità (+3,8%) e del gas (+3,9%). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev