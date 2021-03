Dosi residuali vaccini, Curcio: "Non sprecare nemmeno una goccia"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 "Non sprecare neppure una goccia del vaccino è il fine da perseguire assolutamente. Serve, secondo me, un accordo con le Regioni per indirizzare le dosi che restano non al ventenne, ma alla stessa categoria a cui erano destinate. Sennò si creano situazioni che stridono, persone che si mettono fuori e aspettano e meccanismi che fanno perdere la fiducia del cittadino", così il capo della Protezione civile Curcio in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev