Draghi: "Non condivido comportamento Erdogan, lui è un dittatore di cui si ha bisogno"

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2021 "Non condivido assolutamente il comportamento di Erdogan nei confronti della presidente von der Leyen, credo non sia stato appropriato. Mi è dispiaciuto tantissimo per l'umiliazione che von der Leyen ha dovuto subire. La considerazione da fare è che con questi dittatori di cui però si ha bisogno di collaborare, o meglio di cooperare, uno deve essere franco nell'esprimere la differenza di vedute, di comportamenti, di visioni, ma pronto a cooperare per gli interessi del proprio paese". Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev