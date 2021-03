(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Draghi, non funziona l'audio in conferenza, gag con Ministra Carfagna: "Non la sentiamo Presidente" Il premier Mario Draghi ha aperto la prima giornata di Sud-progetti per ripartire, la conferenza organizzata dalla Ministra per il Sud riguardante i progetti del Pnrr. Piccolo disguido tecnico per il Presidente con l'audio che non si sente e la Carfagna che lo avverte. Agenzia Coesione Territoriale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev