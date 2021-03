(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Draghi: "Piano per convergenza tra nord e sud fermo da decenni" "Il programma Next Generation prevede la coesione territoriale e la transizione ecologica, ciò significa far ripartire la convergenza tra nord e sud che è ferma da decenni, anzi, dagli inizi degli anni '70 ad oggi è grandemente peggiorata", così Mario Draghi nel corso della campagna d'ascolto promossa dal ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. / Agenzia Coesione Territoriale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev