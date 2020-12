(Agenzia Vista) Washington, 01 dicembre 2020 Ecco le decorazioni scelte da Melania Trump per l'ultimo Natale alla Casa Bianca La first lady Melania Trump mostra le decorazioni natalizie alla Casa Bianca e scrive: "Durante questo speciale momento dell'anno sono felice di condividere 'America the Beautiful' con un tributo alla grandezza della nostra nazione". / Twitter Melania Trump Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev