Egitto, funerale militare per l'ex rais Hosni Mubarak

Il Cairo, 25 feb. (askanews) - Si è tenuto al Cairo il funerale militare di Hosni Mubarak. Presente alle esequie anche il presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi.L'ex rais è morto a 91 anni, in un ospedale del Cairo dopo una lunga malattia. Mubarak è stato il quarto presidente dell'Egitto, carica che ha ricoperto per quasi trent'anni, a partire dal 14 ottobre 1981 fino all'11 febbraio 2011 quando venne costretto alle dimmissioni a seguito di una rivolta popolare.Mubrak venne nominato vicepresidente della Repubblica dopo una brillante carriera militare svolta nei ranghi dell'aeronautica egiziana, nella quale si distinse come generale durante la guerra del Kippur (1973). Assunse la Presidenza, dopo l'assassinio nel 1981 dell'allora presidente al-Sadat.Durante la sua leadership è stato uno dei più influenti leader del Medio Oriente. Grazie alla Costituzione del 1971, il Presidente Mubarak ha esercitato un forte controllo sul Paese. Al Sisi ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per la sua morte. Mubarak sarà sepolto nel cimitero di Eliopoli.