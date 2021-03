(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 marzo 2021 "Non ci può essere sostenibilità ambientale senza sostenibilità economica e salvaguardia della tipicità dei nostri prodotti. A fianco delle eccellenze del Made in Italy faremo sentire la nostra voce sul nutriscore". Così l'europarlamentare di FdII Carlo Fidanza, riguardo la strategia europea "Farm to Fork", legata al Green deal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev