Farm to Fork, Prandini (Coldiretti): "Può essere opportunità, ma ancora troppe incoerenze"

(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 "Farm to Fork può essere un'opportunità, ma sono ancora troppe le incoerenze. Come ad esempio il principio di reciprocità, ovvero stesse regole per le imprese italiane e tutto ciò che viene importato in ambito europeo, e poi più trasparenza per cittadini e consumatori. Non è accettabile che l'obbligo dell'origine non sia obbligatorio in tutti i Paesi mentre si esalta il nutriscore, che favorisce i prodotti di sintesi. ". Così Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti, riguardo la strategia europea "Farm to Fork", legata al Green deal. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev