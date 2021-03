(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2021 Fonseca: "Le grandi squadre non cambiano identità in funzione dei risultati" "Milan, Lazio, Atalanta, Napoli e Juventus giocano sempre nello stesso modo. Quello che cambia è la strategia per ogni partita". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della partita contro la Fiorentina. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev