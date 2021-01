(Agenzia Vista) Roma, 05 gennaio 2021 Fonseca: "Scudetto? Ci sono solo Inter e Juventus" "Scudetto? Io dico che le squadre che hanno fatto investimenti più grandi sono Juve e Inter, poi ci sono 5-6 squadre forti che possono lottare per il campionato. Tutti siamo ambiziosi, basta guardare cosa sta facendo il Milan che è un candidato come lo sono Napoli e Atalanta". Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. 00_52 AS Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev