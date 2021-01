(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Fontana: "Zona rossa una punizione che Lombardia non merita" "Credo che la zona rossa sia una punizione che la Lombardia non si merita perché ha fatto tanti sacrifici in questo periodo, i cittadini si sono comportati tutti molto bene e la zona rossa è estremamente penalizzante. Sono le critiche che ho sostenuto parlando con Speranza". Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana a margine del suo intervento a Concorezzo, in provincia di Monza Brianza. 00_42 Facebook Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev