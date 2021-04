(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2021 “Abbiamo superato il mezzo miliardo di euro di donazioni con l’Art Bonus, un incentivo fiscale importante, il più forte che ci sia in Europa per favorire il mecenatismo culturale”. Così il Ministro della cultura, Dario Franceschini in un video messaggio trasmesso nel corso della premiazione del “Progetto Art Bonus dell'anno”. / Uficio stampa Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev