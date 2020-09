(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2020 Franceschini: "Fondo turismo per evitare che alberghi cadano in mani straniere" "Con la creazione del Fondo Nazionale per il Turismo vogliamo sostenere il settore ed evitare che gli alberghi in difficoltà finiscano in mani straniere" queste le parole del ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini alla presentazione del Fondo Nazionale del Turismo nella sede di Cassa depositi e prestiti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev