Francia, la ministra Agnès Buzyn candidata a sindaco di Parigi

Roma, 16 feb. (askanews) - Agnès Buzyn sarà la candidata di En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, per diventare il nuovo sindaco di Parigi. La ministra della Salute lascia il suo attuale incarico per candidarsi nella capitale prendendo il posto di Benjamin Griveaux, l'ex-portavoce del governo che ha rinunciato alla candidatura dopo essere stato coinvolto in uno scandalo per un video a luci rosse circolato in rete."Ho deciso di correre a queste elezioni per diventare sindaco di Parigi - ha detto parlando in pubblico a Parigi Buzyn - lo faccio con il cuore, con impegno, serietà, deteminazione, corro per vincere".E ha aggiunto: "Ho sempre vissuto in questa città, ci sono nata, ho lavorato qui e qui ho cresciuto i miei figli, conosco bene i problemi che ci sono e penso che dobbiamo risolverli, con calma ma con determinazione".