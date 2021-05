(Agenzia Vista) Roma, 11 maggio 2021 "Mentre la destra torna ad urlare per un’invasione che non c’è e Draghi ringrazia i libici per i salvataggi che in realtà sono delle catture e dei respingimenti illegali, nessuno fa quello che servirebbe: una missione Ue di ricerca e soccorso per evitare che donne e bambini anneghino nel Mediterraneo, e un piano di redistribuzione in tutta Europa", così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev