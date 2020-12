(Agenzia Vista) Roma, 3 dicembre 2020 Fratoianni (LeU): “Patrimoniale non colpirebbe chiunque abbia una casa” “Quando abbiamo presentato questo emendamento si è messa in moto una gigantesca macchina che fatico a non chiamare di disinformazione. Patrimoniale in questo Paese è una parole impronunciabile, se la pronunci hai uno stigma addosso. Dire agli italiani che basta avere una casa per essere colpiti è un imbroglio”. Così il deputato Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana (gruppo LeU), in una conferenza stampa alla Camera sulla proposta di alcuni deputati di una tassa sulla ricchezza. Durata: 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev