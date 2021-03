(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2021 "Salvini invece di polemizzare sulle chiusure si preoccupi di far accelerare vaccinazioni nelle regioni in cui la Lega governa. E il governo Draghi si preoccupi in Ue di avere vaccini e di liberarli dai brevetti. In Italia, invece, occorrono ristori rapidi ed efficaci a chi ne ha bisogno", così Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev