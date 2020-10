(Agenzia Vista) Roma, 01 ottobre 2020 G20, Di Maio: "Presidenza Italia basata su 3 pilastri per Nuovo Rinascimento" "Ai governi centrali e alle amministrazioni locali l'Onu e l'agenda 2030 chiedono di trovare soluzioni innovative per rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, vale a dire più incentrati sui cittadini. Si tratta di un approccio fondato sulla cura delle persone, della loro prosperità e del pianeta. Tre pilastri per un nuovo Rinascimento, che rappresenterà il filo conduttore della nostra presidenza G20 che assumeremo a dicembre di quest'anno". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel suo intervento al Festival delle Città a Roma. ALI Autonomie Locali Italiane Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev