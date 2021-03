(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2021 Gelmini: "Non è un Dpcm last minute, condiviso con enti locali" "Non è un Dpcm last minute, abbiamo lavorato alacremente, la bozza del documento era stato condiviso con gli Enti locali già dalla scorsa settimana", così il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini. / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev