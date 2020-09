(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2020 Giornata mondiale migranti, il Papa: "Rifugiati costretti a scappare come Gesù e la sua famiglia" "Oggi la Chiesa celebra la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Un pensiero sopratutto agli sfollati interni che come Gesù e la sua famiglia sono stati costretti a scappare dalla loro casa" queste le parole di Papa Francesco durante l'Angelus domenicale davanti ai fedeli in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev