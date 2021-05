Giorno per Vittime del terrorismo, Casellati: "Cicatrici stragi sono parte del Dna collettivo"

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2021 "Ner ricordo il popolo deve ritrovare la propria unità. Dal 1969 alla metà degli anni 80 ci sono stati 15mila gli atti di violenza per motivi politici. Il terrore armato non ha risparmiato niente e nessuno. Le cicatrici delle stragi sono parte del nostro Dna collettivo", così la presidente del Senato Casellati alla cerimonia per il Giorno della Memoria dedicato alle "Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" / Youtube Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev