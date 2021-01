(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Governo, Bellanova a Conte: "Manca desolatamente visione futuro" "Si può aprire una crisi di governo nel mezzo di una pandemia? Domanda legittima ma fuorviante. Può un governo davanti a una pandemia che non accenna a recedere e fare dell'emergenza l'unica cifra. Non può essere solo fronteggiare l'emergenza a tenere insieme un governo. Deve essere una visione di futuro a dire se un governo può guidare il Paese, e tutto questo nel suo discorso desolatamente manca". Lo dice la senatrice di Iv, Teresa Bellanova, in dichiarazione di voto sulla fiducia al governo. /Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev