(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 Governo, Donzelli: "La prima cosa da fare è cacciare Arcuri, non può rimanere un minuto in più" "Quando parlo di idee diverse mi riferisco a cosa banali per cui servirebbe un po’ di buon senso. Perché un governo di buon senso, come quello che mi auguro stiate varando oggi, la prima cosa che dovrebbe fare è cacciare Arcuri. Perché un uomo che si prende così tante responsabilità dei molti fallimenti, in un governo di buon senso non può rimanere un minuto in più". Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, alla Camera nel dibattito sulla fiducia. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev