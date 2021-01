(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2021 Governo, Zingaretti: "Appello a responsabilità, dare una svolta alla storia dell'Italia" "Ecco la prova a cui siamo chiamati: dare una svolta alla storia dell'Italia, disegnare e realizzare un Paese nuovo, non ricostruire quello debole e fragile che c'era prima del Covid. Facciamo appello alla responsabilità, che non è immobilismo o subalternità, ma protagonismo e sforzo unitario per risolvere i problemi. Abbiamo davanti un'occasione storica per Italia". Queste le parole del segretario del Pd Nicola Zingaretti aprendo i lavori della Direzione nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev