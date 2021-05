Green Pass, Campomenosi (Parlamento Ue): "Strumento per rilanciare accoglienza turisti stranieri"

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2021 “In questi giorni sono stati dati segnali importanti per rilanciare l'accoglienza dei turisti stranieri, il provvedimento votato a Bruxelles verrà finalizzato a giugno. Quello che va specificato è che non si potrà solo caricare l'eventuale certificato di vaccino, ma anche il tampone negativo, che è quello che al momento utilizzo anche io per recarmi in Parlamento Europeo. Il Green Pass è solo uno strumento più flessibile per semplificare la mobilità in Ue”. Lo ha dichiarato Marco Campomenosi, componente commissione trasporti e turismo del Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it