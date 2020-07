Greenpeace sul tetto macello Toennis: "Basta col porco sistema"

Gutersloh, 16 lug. (askanews) - Due attivisti di Greenpeace sono arrivati in parapendio sul tetto del mega impianto per la lavorazione della carne, l'ormai noto macello Toennis a Rheda Wiedenbrueck, in Germania, per srotolare lo striscione "Basta col porco sistema" ("Schluss mit dem Schweinesystem").L'azienda ha ripreso la lavorazione della carne dopo che a giugno era stata chiusa a causa di oltre 1.500 contagi registrati tra i suoi 7.000 dipendenti. Il Land del Nordreno Westfalia, dove si trova Toennis, ha dovuto imporre un secondo lockdown.