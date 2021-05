Gregoretti, Salvini: "Dedico questa decisione ai miei figli"

(Agenzia Vista) Catania, 14 maggio 2021 Il leader della Lega Matteo Salvini a Catania per il processo Gregoretti, per il quale è stato deciso il non luogo a procedere: "La giustizia dice che ho fatto mio dovere. Dedico questa decisione ai miei figli". Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev