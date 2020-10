(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Gualtieri: "Pandemia taglia consumi e spinge famiglie al risparmio" "Una considerevole parte del risparmio degli italiani non si traduce in investimenti dell'economia reale del Paese. Aumenta anche il risparmio precauzionale". Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, in occasione della 96a Giornata Mondiale del Risparmio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. / Acri Durata: 00_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexandaer Jakhnagiev