(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 I deputati siedono a distanza di sicurezza per il Question Time alla Camera dei Deputati La Camera dei Deputati riunita per il Question Time con i Ministri Alfonso Bonafede, Fabiana Dadone, Lucia Azzolina e Federico D'Incà. Rispettate le norme di distanza per rallentare l'epidemia di Coronavirus. Molti deputati hanno indossato guanti e mascherine. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev