I membri di "L'Alternativa c'è" occupano il Senato perchè gli viene negato di essere una componente

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2021 "Siamo in aula in Senato perchè abbiamo appreso che non avremo più la possibilità di dissentire in Senato, per questo abbiamo deciso di occupare l'aula", così Bianca Laura Granato annuncia la decisione dei membri di L'Alternativa c'è di occupare il Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev