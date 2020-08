IL CORONAVIRUS NEL MONDO - DALL'8 AL 14 AGOSTO

Roma, 13 ago. (askanews) - Le immagini da tutto il pianeta sull'emergenza coronavirus nel mondo dall'8 al 14 agosto.Brasile, palloncini rossi per ricordare 100.000 vittime del Covid (8/8)A Rio de Janeiro un gruppo di attivisti ha liberato in cielo migliaia di palloncini rossi per ricordare le circa 100.000 vittime del coronavirus.Covid, Antonio Banderas positivo, oggi compie 60 anni (10/8)Compleanno in quarantena per l'attore spagnolo Antonio Banderas. Nel giorno in cui festeggia i 60 anni, l'attore ha infatti annunciato su Twitter di essere positivo al coronavirus.A Wuhan torna la movida, si vive come se non ci fosse un domani (11/08)Si balla senza più inibizioni a una festa tecno come se non ci fosse un domani. Via le mascherine: a Wuhan è tornata la movida. Discoteche piene, bancarelle per strada prese d'assalto e code chilometriche in auto.Covid, Putin annuncia: siamo i primi a aver registrato il vaccino (11/8)La Russia è il primo Paese al mondo ad aver registrato il vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con il governo. Putin ha aggiunto che la prima ad essere stata vaccinata è stata sua figlia.In Argentina i dentisti aiutano a ridurre i contagi di Covid (11/8)Non sono medici, alcuni sono già dentisti, altri stanno ancora studiando, e hanno deciso di non "rimanere a casa a fare nulla", mentre la pandemia avanza nella capitale argentina. Per le strade di Buenos Aires a bordo di tre unità mobili, aiutano a fare i test per individuare le persone che potrebbero essere positive, cercando di arginare la diffusione del coronavirus in città.