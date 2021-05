(Agenzia Vista) Londra, 17 maggio 2021 Il principe Carlo pianta un albero per onorare i 70 anni di regno della regina Elisabetta, il Giubileo di Platino, previsto per il 2022. Nel video postato sui social Carlo invita tutti a fare la stessa cosa, in modo da festeggiare un un "tree-bilee", cioè un giubileo di alberi. / Facebook The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev