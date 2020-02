In Egitto è morto l'ex presidente Hosni Mubarak

Il Cairo, 25 feb. (askanews) - L'ex presidente egiziano Hosni Mubarak è morto. Aveva 91 anni e si trovava nel reparto terapia intensiva di uno degli ospedali del Cairo dove era stato ricoverato d'urgenza.Mubarak è stato il quarto Presidente dell'Egitto, carica che ha ricoperto per quasi trent'anni con pugno di ferro fino all'11 febbraio 2011 quando è stato costretto alle dimmissioni in seguito a mesi di rivolte popolari, sull'onda della primavera araba. Piazza Tahrir divenne il simbolo di quelle proteste.Mubarak arrivò a comandare il Paese dopo una carriera militare nei ranghi dell'aeronautica egiziana, si distinse come generale durante la guerra del Kippur (1973). Dopo la destituzione venne arrestato e condannato per corruzione, e infine rilasciato. Da allora le sue condizioni di salute si sono deteriorate e si è ritirato a vita privata.