In Francia riparte la cultura e la Reggia di Versailles risplende

Roma, 18 mag. (askanews) - C'è molto da fare, giardini e aiuole da sistemare, opere da restaurare o semplicemente spolverare: fervono i preparativi alla Reggia di Versailles, nella regione dell'Ile de France, per la grande riapertura al pubblico. Dopo 203 giorni consecutivi di chiusura, con un miglioramento della situazione epidemiologica nel Paese e il calo dei contagi, riaprono al pubblico cinema, teatri, musei e molte altre attività.A Versailles, tra i siti turistici più visitati in Francia, tutto il personale è al lavoro; i saloni, le camere, gli spazi esterni devono risplendere dopo la lunga chiusura durata quasi sei mesi a causa delle restrizioni per il Covid.È una grande emozione dice Catherine Pegard, presidentessa della Reggia."È ovviamente una grande emozione e una grande gioia per tutti immaginare che questo luogo rinasca e ritrovi lo scopo per cui è stato costruito. Perché ci dimentichiamo sempre che Luigi XIV voleva questo luogo per il mondo e per l'Europa, per il mondo intero, perché tutti potessero venire a visitare il castello di Versailles. E quello che ci aspettiamo ora è che ancora una volta tutti, a cominciare dai francesi, tornino a Versailles".Visite programmate e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza ma l'importante è ripartire."Raramente siamo stati tutti così felici, credo, perché non abbiamo mai chiuso per sei mesi come quest'anno" ha detto Frédéric Lacaille, curatore responsabile dei dipinti del XIX secolo.I francesi possono iniziare a riappropriarsi del loro tempo libero; un ritorno alla semi-normalità con la prospettiva, come in Italia, di vedere il coprifuoco allentato gradualmente fino a una completa eliminazione.