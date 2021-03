Milano, 23 mar. (askanews) - In Israele i positivi al coronavirus votano in macchina. A Gerusalemme questo drive through è stato trasformato in un seggio per permettere a chi ha contratto il virus, ma non ha grandi sintomi, di recarsi autonomamente a votare.Le elezioni nel mezzo della pandemia si svolgono comunque con relativa sicurezza nel Paese visto l'alto numero di vaccinati che ha permesso di uscire dal lockdown e aprire la maggior parte delle attività, col ritorno a una vita normale.