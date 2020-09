India seconda al mondo per contagi Covid-19, ma riapre la metro

Roma, 7 set. (askanews) - In India riapre la metro nonostante i casi di coronavirus continuino ad aumentare, tanto che il Paese ha superato il Brasile diventando il secondo per numero di contagi solo dopo gli Stati Uniti.Si cerca però di tornare alla normalità per aiutare l'economia in forte difficoltà dopo mesi di restrizioni di viaggio: distanziamento, igiene, misurazione della temperatura e mascherine restano gli imperativi anche nella metro dell'affollatissima Nuova Delhi, con rigidi controlli nelle stazioni riaperte dopo 5 mesi. Nell'ora di punta però le carrozze erano scarsamente riempite e la gente ha seguito scrupolosamente le linee guida che imponevano di occupare solo posti a sedere alternati.L'India, che ospita alcune delle città più densamente popolate del mondo, ha registrato numeri altissimi in un solo giorno, quasi 91.000 nuovi casi. In tutto si sono superati i 4,2 milioni di contagi.