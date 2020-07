(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2020 Indipendence Day, l'ambasciatore USA momento critico, importante celebrare gli ideali L'ambasciata degli Stati Uniti in Italia celebra l'Indipendence Day del 4 luglio. Con l'emergenza Covid le celebrazioni si sono svolte in maniera inusuale, ma non sono mancati gli ospiti illustri a partire da Robert De Niro e Andrea Bocelli / Facebook US Embassy in Italy Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev