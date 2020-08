(Agenzia Vista) Roma, 13 agosto 2020 INFOGRAFICA Giornata mondiale dei mancini, è festa per il 10% della popolazione mondiale Il 13 agosto è la giornata internazionale dei mancini, dedicata a quello che una volta era considerato un difetto da correggere e che interessa circa il 10% della popolazione mondiale. Nel 1860 solo il 2% della popolazione utilizzava prevalentemente la mano sinistra, poi la percentuale è salita al 4% nel 1920, per poi arrivare al 10% nei giorni nostri. La giornata dei mancini è stata istituita nel 1992 dall'associazione inglese Left Handers Club. Secondo una ricerca del 2001, dato che gli emisferi cerebrali dei mancini sono più strettamente connessi, sarebbero più abili in matematica. Secondo un altro studio del 2017 i mancini avrebbero anche un vantaggio nella boxe o negli sport come ping-pong o baseball. Tanti i mancini famosi: dall'ex presidente Usa Barack Obama, al bassista dei Beatles Paul McCartney, fino ad Albert Einstein e Leonardo Da Vinci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev