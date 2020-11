Inizia campagna di vaccinazione all'Ospedale di Baggio a Milano, clown incoraggiano i bambini

(Agenzia Vista) Milano, 21 novembre 2020 Grazie a una collaborazione tra ASST Santi Paolo e Cartlo Matteo e l’Esercito, inizia la campagna vaccinale per i bambini all’Ospedale Militare di Baggio a Milano, sono stati riconvertiti alcuni reparti per i pazienti Covid. Il Direttore Generale ASST Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco: “Abbiamo iniziato due settimane fa con i soggetti fragile, sta andando molto bene. Risultato ottimo grazie ad organizzazione militare”. Il Colonnello Fabio Zullino: “Per rendere meno traumatica la procedura abbiamo coinvolto dei clown che prendono per mano i bambini all'ingresso della caserma, li accompagnano a fare il vaccino e poi consegnano loro 'la medaglia del coraggio'. È una bellissima iniziativa che ci riempie di soddisfazione perché l’esercito è anche questo. Vogliamo dare una mano a tutti e cercando di metterli a proprio agio in ogni momento della loro vita, anche da bambini”. / Lnews Durata: 02_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev