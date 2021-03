(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo “Io resto autonomo”. I rider che dicono no al contratto da dipendente. Le immagini del sit-in a Montecitorio Si è svolto davanti a Montecitorio il sit-in di UGL rider per chiedere di non che i rider non assumano lo status di lavoratore dipendente ma che restino lavoratori autonomi. Le immagini della manifestazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev