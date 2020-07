(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2020 Italia-Francia, ambasciatore Masset: "Lavoriamo insieme per un'Europa più forte" "Lavoriamo insieme per un'Europa più forte". Lo ha detto l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, nel suo discorso in occasione delle celebrazioni a Palazzo Farnese per la festa nazionale. Ambassade de France en Italie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev