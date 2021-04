J-Ax: "Ho avuto il Covid. Sono arrabbiato, in Italia catastrofico fallimento"

(Agenzia Vista) Milano, 09 aprile 2021 "Avete visto che nell'ultimo mese ho condiviso molti momenti della mia vita, questo perché mi stava passando la mia vita davanti. Ho avuto il Covid. E' stato uno dei periodi più brutti della mia vita, il più brutto. Ho avuto momenti in cui sono stato male ma mai, mai come il Covid. E' impossibile da spiegare se non l'hai vissuto sulla tua pelle, è impossibile. Ma ora sono arrabbiato. Ok, la pandemia iniziale, nessuno poteva immaginare e prepararsi a qualcosa di simile ma è passato 1 anno. Non si tratta più di un colossale imprevisto, ma di gestire il concreto presente, è questione di trattare, negoziare, organizzare, comunicare. E' una questione quindi esclusivamente politica. Ed è, quindi, un totale fallimento politico il fatto che gli italiani non siano ancora stati vaccinati in massa e che non sappiamo, nemmeno, quando questo avverrà con chiarezza o certezza. C'è stato un catastrofico fallimento di chi ci amministra in Italia e in Europa. E questi fallimenti gli italiani li pagano con la morte. Quella dei loro cari e quella del loro futuro". Lo ha raccontato J-Ax in un lungo sfogo su Instagram. Instagram J-Ax Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev