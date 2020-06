Hong Kong, 5 giu. (askanews) - Manifestanti di Hong Kong hanno sfidato il divieto di assembramento per ritrovarsi nel distretto di Tsim Sha Tsui (Tst) e ricordare il 31esimo anniversario della repressione di Tienanmen in Cina. Fiaccolate sono state organizzate in diversi quartieri e zone commerciali della città, con piccoli gruppi di partecipanti che cercano di rispettare le regole del distanziamento sociale.