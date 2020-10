La Germania chiude bar, ristoranti, palestre, teatri e cinema

Berlino, 28 ott. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato che la Germania ha bisogno di un "altro sforzo nazionale a novembre" per controllare la diffusione di coronavirus. Bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri dovranno chiudere a partire dal 2 novembre 2020. Le restrizioni dureranno fino alla fine del mese e prevedono anche la limitazione degli assembramenti fino a un massimo di 10 persone provenienti da due differenti nuclei familiari."Sappiamo ora che dobbiamo ridurre nuovamente i contatti e così anche ridurre il pericolo di contagio. Questo è il movito per cui abbiamo bisogno di un altro sforzo nazionale, ora a novembre, a partire dal 2 novembre", ha detto Merkel in conferenza stampa.